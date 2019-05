Het Grimbergse Chemogas is overgenomen door z'n beursgenoteerde Amerikaanse sectorgenoot Balchem. Chemogas verkoopt chemische gassen in meer dan 70 landen en is één van de grootste leveranciers van gas voor medische sterilisatie. Ovenemer Balchem staat sterk in ondermeer de voedings- en de farmaceutische industrie. De krachtenbundeling moet de groei van Chemogas aanwakkeren. De overnamesom is niet bekendgemaakt.