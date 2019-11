De Verenigde Staten en China gaan de handelsheffingen die ze elkaar hebben opgelegd stelselmatig afbouwen. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel bekendgemaakt. Hoeveel en welke heffingen er eerst zullen verdwijnen, is nog niet duidelijk, maar de ontspanning in het conflict is goed nieuws voor de wereldeconomie De Amerikaanse boeren hopen alvast dat ze eerst in de rij staan.