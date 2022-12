Voor het eerst vindt in het Chinese ruimtestation een crewwissel plaats. Drie astronauten -of taikonauten zoals China ze noemt- hebben hun ruimtetuig met succes gekoppeld aan het Tiangong Space Station. Maandag lossen ze het trio af dat er al 175 dagen werkt. Die mogen terug naar huis, want hun missie zit erop: ze hebben het Chinese ruimtestation afgewerkt, anderhalf jaar nadat de bouw ervan begon.