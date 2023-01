In welke mate gaat de Chinese economie heropenen, na het zerocovidbeleid? 't Is een vraag die analisten en beleggers dit jaar bezighoudt, naast uiteraard de inflatie en energiecrisis door de oorlog in Oekraïne. De eerste stap is alvast gezet, nu het opnieuw eenvoudiger is om van en naar China te reizen, na jarenlange covidbeperkingen.