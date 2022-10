Coronauitbraken her en der in het land heeft China er niet van weerhouden om het derde en laatste onderdeel van het ruimtestation Tiangong te lanceren. Het ruimtestation is een kleine versie van het internationale ruimtestation ISS, dat het resultaat is van een samenwerking tussen ondermeer NASA, ESA en Rusland. Maar President Xi Jinping wil dat China zelfredzaam is én het land profileren als ruimtemacht.