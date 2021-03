De topman van Ant Group stapt op. Ant Group is de financiële arm van de Chinese internetreus Alibaba, die onder druk is komen te staan van Peking. Concurrent Tencent en 11 andere internetbedrijven hebben dan weer een boete aan hun been voor schending van de monopoliewet. Het is duidelijk dat China z'n greep op z'n interneteconomie versterkt. En dat duwt de Chinese techaandelen in het rood.