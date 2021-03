Steeds meer westerse kledingmerken raken verwikkeld in een Chinese boycot. Aanleiding is de kritiek vanuit Europa en de VS op China, wegens zorgen over dwangarbeid en discriminatie van de Oeigoeren, een moslimminderheid in het land. Op Chinese sociale media wordt opgeroepen geen westerse kleding meer te kopen. Het begon midden deze week met het Zweedse H&M dat zo'n 500 winkels heeft in het land. En inmiddels worden ondermeer ook Nike, Adidas, Zara en Burberry geviseerd.