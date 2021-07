China heeft nu ook z'n eigen systeem voor uitstootrechten. De marktplaats om uitstootcertificaten te verhandelen, is officieel van start gegaan. En de prijs om een ton CO2 te mogen uitstoten, is binnen het half uur 10 procent hoger geschoten. Dat is meteen de daglimiet, net zoals bij aandelenhandel. Maar er is nog een lange weg af te leggen, want voorlopig doet enkel de energiesector mee, en strooit Peking nog kwistig met gratis uitstootrechten.