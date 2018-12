Chinees-Amerikaanse ontspanning doet markten opveren

Na drie uur overleg op de G20 afgelopen weekend, heeft Amerikaans president Trump naar eigen zeggen een kleine overwinning geboekt op de Chinezen. De taksen op Amerikaanse auto's zouden dalen. Dat nieuws was voldoende om de beurzen op winst te zetten. Maar als we kritisch zijn, is het water tussen de V.S. en China nog erg diep, zeggen analisten. Een echt einde van de handelsoorlog is nog veraf.