Het Chinese e-commerce bedrijf Dada Nexus heeft z'n beursgang op de Amerikaanse Nasdaq aangekondigd. Het zou al de dertiende beursintroductie zijn van een Chinees bedrijf op de Amerikaanse aandelenmarkt. Onlogisch is dat niet: in de coronacrisis zijn beleggers tuk op groeiverhalen, zeker als ze met e-commerce te maken hebben. Maar dat weerspiegelt zich vaak niet in koerswinst.