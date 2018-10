Chinees kunstwerk breekt veilingrecords

Bij Sotheby's in Hong Kong is gisteren een nieuw record gevestigd voor een Aziatisch schilderij. Het werk van de Chinees-Franse Zao Wou-Ki is voor maar liefst 65 miljoen dollar verkocht. Daarmee komt naoorlogs, Aziatisch werk op het prijsniveau van westerse, postmoderne