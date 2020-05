Het Chinese Volkscongres is begonnen, de jaarlijkse bijeenkomst van ruim 5.000 partijleden en volksafgevaardigden. Niet begin maart, zoals al 35 jaar het geval is, maar pas nu, eind mei. China wil tonen dat het de coronacrisis heeft overwonnen. Maar de politieke belissingen op het congres verraden dat het nog lang niet zo ver is. De regering durft geen groeicijfer voorop te stellen en voorziet grote uitgaven voor de economische relance.