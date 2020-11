In het Z-Nieuws berichtten we eerder al over kerkhoven voor afgedankte vliegtuigen en cruiseschepen maar ook tourbussen worden nu massaal afgedankt door de coronacrisis. In Hong Kong staan honderden bussen klaar voor de schroothoop. De toeristische sector in Hong Kong leeft van het verkeer met het vasteland China maar die houdt de grenzen hermetisch gesloten tot er geen enkele besmetting meer is vastgesteld. Twee miljoen mensen dreigen zonder inkomen te vallen.