Niet verwonderlijk dus dat alle automerken hun pijlen richten op China. Het is de grootste markt ter wereld, met vorig jaar 28 miljoen verkocht auto's, tegenover maar 17 miljoen in de V.S., de nummer 2. Toch viel ook in China de autoverkoop vorig jaar terug als gevolg van de handelsspanningen met de V.S. Maar daar maken de grote automerken zich niet ongerust over, zo blijkt op het Autosalon van Shanghai.