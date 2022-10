Het Chinese BYD opent de aanval op de Europese automarkt. Ons land is één van de eerste waar het automerk voet aan de grond wil krijgen. BYD levert al jaren elektrische bussen aan Europese steden en luchthavens, maar wil hier nu ook z'n elektrische auto's aan de man brengen. De wagens zijn volledig "made in China". Dat maakt ze niet per se goedkoop, maar wel compleet in hun uitrusting.