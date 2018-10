Chinese beurzen veren op na beloftes

In geen enkel land tuimelden de beurzen dit jaar al zo fel naar beneden als in China. Maar vandaag klimmen ze tot boven de vier procent, de hoogste dagwinst in bijna drie jaar. In het weekend beloofde Xi Jinping namelijk niet-aflatende steun aan de privébedrijven. Én de overheid gaf plannen vrij voor een forse belastingverlaging.