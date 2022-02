JD.com, de Chinese reus in logistiek en e-commerce, lanceert een baanbrekende supermarktformule in Europa: Ochama. Een volledig gerobotiseerde hypermarkt, waar je naast verse voeding ook elektronica en zelfs kleding vindt. In Nederland openen 4 testwinkels, omdat de Nederlanders al erg vertrouwd zijn met e-commerce. Maar als het aanslaat, komt Ochama waarschijnlijk ook naar ons land.