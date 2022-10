Het WK-voetbal komt eraan en dat betekent WK-prullaria, zoals vlagjes, petjes en trofeeën. Over een goede maand wordt in Qatar de aftrap gegeven, maar in China draaien de fabrieken al maanden op volle toeren om alle gadgets op tijd klaar te krijgen. De orders zijn niet bij te houden. En met de eindejaarsperiode in zicht draait ook de rest van de speelgoedindustrie in China als een tierelier.