Ondanks de vele coronaperikelen, is de Chinese filmindustrie springlevend. Dat blijkt op het 12e Internationale Filmfestival van Peking. Maar liefst 1400 films hopen er een Tiantan Award, zeg maar een Oscar, binnen te halen en daar zitten ook veel internationale films bij. Ook de streamingmarkt is er aan een opmars bezig. Maar het is niet allemaal peis en vree, want de Chinese censuur blijft veel filmmakers parten spelen.