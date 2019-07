De Chinese economie koelt verder af. In het tweede kwartaal is de groei gedaald tot 6,2 procent. Een rechtstreeks gevolg van de handelsoorlog met de Amerikanen. Toch reageren de markten rustig op het nieuws. Want de stategische tegenzet van de Chinezen werpt z'n vruchten af. De krimpende export ruimt plaats voor een sterkere binnenlandse economie.