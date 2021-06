Chinese gezinnen mogen opnieuw drie kinderen hebben. Dat was al sinds eind jaren zeventig niet meer zo, toen de omstreden éénkindpolitiek ingevoerd werd. Een versoepeling naar 2 kinderen, vijf jaar geleden, bracht geen kentering in de stagnerende bevolkingsgroei. De Chinese regering vreest nu voor een snelle vergrijzing zoals in buurland Japan en grijpt in.