In de haven van Zeebrugge is het Chinese Lingang gestart met de bouw van een grote logistieke hub. Daarlangs zullen onder meer Chinese webshops hun goederen over heel Europa verspreiden. Maar omgekeerd dient het ook voor de export van Belgische producten naar China. China is momenteel onze op 7 na belangrijkste handelspartner, maar dat zou de komende jaren dus kunnen veranderen.