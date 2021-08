De afstraffing van de Chinese techsector is nog niet voorbij. Na de e-commerce, de taxidiensten en het online onderwijs, is nu de spelletjessector aan de beurt. Die zaait verderf bij de Chinese jeugd, vindt Peking. Vooral internetreus Tencent ligt onder vuur, als grootste aanbieder van online games. Het aandeel verliest alweer ruim 6% in Hongkong, en is door de overheidsinmenging sinds z'n piek eind januari meer dan 40% aan waarde kwijtgespeeld.