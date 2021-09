Eén van de manieren waarop de Chinese regering de welvaart in het land wil herverdelen, is door KMO's meer groeikansen te geven. Makkelijke toegang tot vers kapitaal hoort daarbij. Daarom wil China een nieuwe beurs oprichten, specifiek voor KMO's. President Xi Jinping onthulde dat nieuws terloops in z'n openingstoespraak van een handelscongres. Het benadruk nog 'ns de nieuwe economische koers die het land vaart.