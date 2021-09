Het aandeel van de Chinese vastgoedreus Evergrande is nog maar eens meer dan tien procent kwijtgeraakt op de beurs van Hongkong, waardoor het bedrijf dit jaar al 80 procent van zijn beurswaarde is kwijtgespeeld. Het bedrijf dreigt te bezwijken onder een gigantische schuldenberg. Nadat ze al een poos hun ongenoegen op sociale media hebben geuit, is een honderdtal wanhopige beleggers naar de zetel van het bedrijf getrokken.