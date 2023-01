Volvo Car Gent verwacht dit jaar een pak meer auto's te kunnen bouwen dan vorig jaar. Makkelijk een vijfde meer, schat de CEO. Want de vraag is groot en de elektrificatie gaat sneller dan Volvo had verwacht. Vorig jaar bleef de groei beperkt tot vijf procent. Een gevolg van het wereldwijde tekort aan halfgeleiders, waardoor de vestiging noodgedwongen veertig dagen dichtging.