Weekblad Trends bekroont op 12 januari de 37ste Manager van het Jaar. De opvolger van Soudal-topman Dirk Coorevits wordt gekozen uit een lijst van 5 finalisten. En we kennen nu ook de vierde genomineerde: Chris Peeters, CEO van Elia. Het beursgenoteerde bedrijf beheert zowel in ons land als in delen van Oost-Duitsland het elektriciteitsnet. En dat op het moment dat de energiesector in volle transitie is naar duurzaamheid.