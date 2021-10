Van 8 tot en met 12 december loopt in Brussels Expo de internationale landbouwbeurs Agribex. Landbouw krijgt tegenwoordig veel kritiek omdat-ie verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de broeikasemissie. En toch is al verbazend veel mogelijk om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat blijkt bij een bezoek aan een cicrulaire boerderij in Temse.