De stad Gent heeft een nieuwe incubator voor de circulaire economie. Die heet circômplex. Dat staat voor circulaire economie en de complexiteit ervan. Want, vinden de initiatiefnemers, nog te veel projecten in de ciculaire economie blijven in de ontwikkelingsfase steken. Om écht impact te creëren, moeten jonge starters, gevestigde bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken en dat is precies het opzet van de incubator.