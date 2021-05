Cegeka-dochter Citymesh is kandidaat om de vierde nationale telecomoperator te worden in ons land. Het Brugse Citymesh heeft al jaren ervaring met mobiele netwerken voor bedrijven, bijvoorbeeld de haven van Zeebrugge, Brussels Airport en de NMBS. Met z'n plan om ook in de consumentenmarkt actief te worden, wil het bedrijf druk uitoefenen op de regering. Die beslist volgende week over de veiling van de nationale 4G- en 5G-radiofrequenties.