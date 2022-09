Het Nederlandse bedrijf Citysafes opent de komende maanden 4 nieuwe filialen in ons land. Citysafes is een aanbieder van kluisruimte voor het veilig bewaren van waardevolle voorwerpen, een dienst die de grootbanken volop afstoten. De Belgische tak van Citysafes heeft nu al 7 filialen in ons land, sinds de start in april van dit jaar. Dat moeten er 20 worden tegen eind volgend jaar.