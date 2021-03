Voetbalploeg Club Brugge trekt binnenkort naar de Brusselse beurs. Dat heeft het bevestigd in een persbericht. Meteen een primeur in het Belgisch voetbal. Club Brugge heeft de voorbij jaren dan ook hard gewerkt om de vroegere vzw uit te bouwen tot volwaardig voetbalbedrijf. Het is nu wachten op de prospectus van de beursgang, maar volgens De Tijd mikt Club op een torenhoge waardering van zo'n 400 miljoen euro.