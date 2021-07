Club Brugge haalt een Amerikaans durfkapitaalfonds aan boord. Die nieuwe aandeelhouder pompt 20 miljoen euro extra kapitaal in blauw-zwart. Maar ook de clubeigenaars waaronder voorzitter Verhaeghe passeren langs de kassa, want zij verkopen een deel van hun aandelen. De deal waardeert Club op 215 miljoen euro. Dat is ongeveer dezelfde waardering als bij de geflopte beursgang in het voorjaar.