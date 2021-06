CNH Industrial, de fabrikant van de New Holland landbouwmachines, werft volop mensen aan in een groeispurt. De productie van een aantal topmodellen verhuist van de Verenigde Staten naar Zedelgem in ons land. Daar werken nu al zo'n 2.600 mensen voor de mutinational en er komen nog eens 85 vaste contracten bij en tot 250 tijdelijke.