In de haven van Gent gaat men de CO2-uitstoot van enkele grote bedrijven opvangen om er groene methanol van te maken. Die methanol kan dan weer dienen als basis voor andere bedrijven. Het is niet het eerste dergelijke project, wél nieuw is de schaalgrootte. North Sea Port en zijn partners investeren liefst 140 miljoen. Over tien jaar zou het project de CO2-uitstoot in de Gentse haven jaarlijks met 10 procent moeten terugdringen.