De gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw verkochte auto's is sterk gedaald in het afgelopen jaar. Van dik 130 gram per kilometer naar 117. Da's vooral toe te schrijven aan de snelle elektrificatie bij de bedrijfswagens, waar de groene revolutie nu echt ingezet is. Heel anders dan op de particuliere markt. Dat blijkt uit de gedetailleerde verkoopcijfers van Febiac.