De bottelarij van Coca-Cola in Gent heeft een nieuwe afvullijn voor blikken in gebruik genomen, en twee nieuwe verpakkingsmachines. Die verpakken de blikken voortaan in karton en niet meer in plastic. De kartonnen multipacks liggen vanaf volgende week in de winkels. Coca-Cola wil over afzienbare tijd al z'n verpakkingen recycleren, en daarvoor is karton beter geschikt.