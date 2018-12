Coca-Cola investeert fors in Gentse fabriek

Coca-Cola viert dit jaar z'n 90ste verjaardag in ons land en z'n 50ste in Gent. De productie- en distributievestiging daar heeft bovendien dubbel reden tot feest. Coca-Cola gaat bijna 28 miljoen investeren in een nieuwe blikjeslijn. Die komt bovenop de 75 miljoen die de drankenreus de voorbije drie jaar al in de vestiging pompte.