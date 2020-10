Vier Europese consumentenbedrijven, waaronder Coca Cola in Anderlecht, testen in primeur een papieren fles. Nuja, er zit nog een béétje gerecycleerd plastic in, maar dat moet er op termijn uit. Het is een uitvinding van een Deense papierproducent en een Oostenrijkse flessenfabrikant. Nu kan dus onder meer het testlab van Coca Cola België de eerste ervaringen opdoen met deze papieren flessen.