Coca-Cola lanceert Costa Coffee in ons land. De drankengigant kocht het Britse koffiemerk in 2019 en verovert er volop het Europese vasteland mee. Het is nu al de grootste koffieketen in Europa. Op Costa-koffieshops is het nog even wachten in ons land. De uitrol dit najaar start via gevestigde barista's en een opvallende, hoogtechnologische koffiemachine, 'The Marlow', op drukke plaatsen zoals luchthavens en treinstations.