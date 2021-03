Tegen 2050 zal naar schatting één op de vier mensen wereldwijd last hebben van gehoorproblemen, nu is dat één op de vijf. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie, naar aanleiding van World Hearing Day. Preventie is natuurlijk het beste wapen. Maar gelukkig evolueren ook de oplossingen aan een snel tempo. Zo stelden we vast bij Cochlear in Mechelen, een wereldspeler in de sector van implanteerbare hoorapparaten.