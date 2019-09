Cofinimmo breidt z'n activiteiten uit naar Spanje. De beursgenoteerde vastgoedgroep investeert er 45 miljoen euro in 5 nieuwbouw-woonzorgcentra. Spanje heeft een snel verouderende bevolking en z'n infrastructuur aan woonzorgcentra hinkt nog achterop. Cofinimmo is in ons land ontstaan en is intussen ook actief in Frankrijk, Nederland en Duitsland.