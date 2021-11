Het Belgische softwarebedrijf Collibra tankt opnieuw kapitaal, 250 miljoen dollar zelfs, bij internationale investeerders én de Belgische beursgenoteerde holding Sofina. Ze waarderen het techbedrijf op liefst 5,25 miljard dollar. Collibra is daarmee de grootste scale-up van ons land. Het softwarebedrijf is gespecialiseerd in het beheer en ontsluiten van grote hoeveelheden gegevens. Veel multinationals, waaronder financiële instellingen, zijn klant.