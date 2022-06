De Nederlandse pakjesbezorger Trunkrs komt naar ons land. Ondermeer met het geld van de familie Colruyt. Die stopt de bezorgdienst, samen met andere investeerders, 15 miljoen euro groeikapitaal toe. Trunkrs is gespecialiseerd in de duurzame levering van pakjes op de dag van bestelling of de dag daarna. Vooral bestellingen van middelgrote e-commercespelers.