Korys, de investeringsvennootschap van de familie Colruyt, richt samen de met Franse ondernemersfamilie Mérieux een biotechfonds op. Dat gaat investeren in innovatieve bedrijven in de gezondheidszorg en de voedingssector. Naast z'n participaties in retailbedrijven is Korys vooral bekend van z'n investeringen in hernieuwbare energie. Maar daarnaast investeerde het ook al volop in life sciences, ondermeer in het Gentse MRM Health.