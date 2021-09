De Colruyt-groep wil twaalf miljoen bomen aanplanten in de Democratische Republiek Congo. Het bedrijf heeft streeft naar een volledige nul-uitstoot van CO2 tegen 2030. Omdat het onmogelijk is om alle uitstoot van hun logistieke activiteiten weg te werken, wil het investeren in de captatie ervan, via de aanleg van bossen. Het gaat om een investering van acht miljoen euro.