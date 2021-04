DATS 24, bekend van de tankstations, gaat ook elektriciteit en aardgas leveren. De energiedochter van de Colruyt-groep beperkt z'n aanbod voorlopig tot 134.000 gezinnen. Want Colruyt wil vooral het overschot verkopen van z'n eigen productie aan groene elektriciteit, ondermeer via z'n windmolenparken op zee. Energieminister Tinne Van der Straeten ziet in de Colruyt-groep een belangrijke trendsetter op het vlak van duurzaamheid.