Sinds een week liggen er zogenoemde 'welzijnskippen' in de koeltoog bij Colruyt. Na de kooi-eieren en het castreren van biggen, stopt de supermarktketen nu ook met de verkoop van plofkippen. Over vier jaar moeten àlle verse kippendelen in z'n winkels gekweekt zijn met meer aandacht voor het welzijn van de dieren. Omdat de consument vraagt naar duurzamere voeding, zegt Colruyt. Ook de Belgische kwekers varen er wel bij.