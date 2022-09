Werknemers van de Colruyt Group drinken gezuiverd afvalwater, onder meer afkomstig van de toiletten. Watertechnologiebedrijf Waterleau installeerde daarvoor een zuiveringsinstallatie. Een ongebruikte transporttunnel onder Colruyts distributiecentrum in Halle is bovendien omgebouwd tot regenwaterbuffer. Al die ingrepen moeten ertoe leiden dat de retailer tegen 2025 de helft van z'n waterverbruik haalt uit hemel- of afvalwater. Dat is goedkoper, en ook nuttig in de strijd tegen de droogte.