De Oost-Vlaamse start-up Xpectrum heeft een slim meettoestel ontwikkeld om de kwaliteit van onze voeding te meten. Het toestel registreert in enkele seconden welke stoffen er in een voedingsproduct zitten. Zo kan men eenvoudig nagaan of de producent zijn beloftes waarmaakt. Supermarktketen Colruyt stapt alvast mee in de technologie.